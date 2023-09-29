Wow! Ada Es Krim Terbuat dari Plastik, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Beberapa berita yang dibahas adalah tentang sebuah es krim vanilla yang terbuat dari sampah plastik.

Ini adalah makanan pertama di dunia yang terbuat dari sampah plastik dan merupakan instalasi seni yang disebut 'guilty flavours' oleh Eleanora Ortolani dari London, Inggris.

Menurut Eleanora, es krim ini dibuat untuk menghentikan perdebatan tentang krisis polusi plastik dan sistem daur ulang.