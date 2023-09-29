Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah Rumdin Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK: Murni Proses Hukum, Tak Terkait Politik!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:47 WIB
Geledah Rumdin Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK: Murni Proses Hukum, Tak Terkait Politik!
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri (Foto: Ari Dwi Satrio)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK menegaskan tidak ada unsur politis dalam pengusutan kasus yang ada.

“Semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (29/9/2023).

Ali menegaskan, kalau adanya tersangka dugaan korupsi di Kementan RI itu murni proses penegakan hukum.

"Pasti kemudian kami pertangunggjawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. kami pastikan ini murni proses hukum," kata Ali.

Lebih lanjut, Ali menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan ini sudah dimulai sejak lama. Kasus ini dilaporkan masyarakat pada 2022.

"Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
