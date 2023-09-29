KPK Gandeng Polri Selidiki Temuan 12 Senjata Api di Rumah Mentan Syahrul

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 12 senjata api (senpi) di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penyidik komisi antirasuah menemukan belasan senjata api tersebut saat melakukan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi.

“Ada 12 senjata api (senpi) yang ditemukan,” kata sumber MNC Portal Indonesia di KPK, Jumat (29/9/2023).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan analisis hasil temuan barang bukti itu.

Namun dia tidak menjelaskan secara langsung senjata api yang dikabarkan telah disita penyidik KPK.

"Apakah betul ada senpi, kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian daerah DKI Jakarta, tentunya terkait dengan temuan yang ada dalam proses penggeledahan yang dimaksud," ujar Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023).