Megawati: Jangan Pernah Gentar dengan Kepungan Manuver Politik Praktis!

Megawati Soekarnoputri berpesan agar seluruh kader PDIP tidak gentar pada manuver politik praktis (Foto : Tangkapan Layar)

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tidak pernah gentar dengan kepungan manuver politik praktis. Pesan ini disampaikan Megawati dalam pembukaan Rakernas IV yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Awalnya, Megawati mengingatkan kepada kader partai, seluruh simpatisan hingga sukarelawan PDIP bahwa rakyat itu merupakan cakrawati perjuangan.

BACA JUGA: Rakernas IV PDIP Kumandangkan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza

"Kepada merekalah dedikasi politik selalu ditujukan. Kita berjuang karena keyakinan politik," kata Megawati di hadapan kadernya.

Megawati menyatakan bahwa PDIP telah teruji oleh gemblengan sejarah yang begitu hebat dan menyakitkan khususnya ketika masa Orde Baru.

"Karena itulah sebagai banteng-banteng PDI Perjuangan yang memegang kokoh perisai Pancasila di dadamu, selama ini kita menyatu dengan rakyat. Jangan sekali pun pernah gentar sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekadar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan," tuturnya.

Suasana rakernas menjadi bergemuruh oleh semangat para kader PDIP.

"Berpolitiklah dengan seluruh semangatmu, dengan nuranimu, dengan mata hatimu, dan setialah kepada sumbermu, yatiu rakyat, rakyat, rakyat. Siap? Siap? Siap?" kata Megawati.