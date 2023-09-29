Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Titipkan 12 Senpi Sitaan dari Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo ke Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |17:20 WIB
KPK Titipkan 12 Senpi Sitaan dari Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo ke Polisi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto: MPI)
JAKARTA - Polisi benarkan adanya penitipan 12 senjata api (senpi) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil penggeledahan di Rumah Dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Benar kita telah menerima titipan 12 pucuk senpi ya yang ditemukan oleh KPK," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Junat (29/9/2023).

Atas penitipan 12 senjat tersebut pihak kepolisian melalui Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Baintelkam Polri. Pengecekan dilakukan untuk memastikan apakah senjata tersebut tergolong senjata ilegal atau ilegal.

"Kan masih pendalaman, kan harus dicek, nanti dulu, kita kan baru terima. Dari dirintel bilang katanya seperti itu benar sudah diterima itu namanya sifatnya titipan. Kemudian untuk hal itu kita perlu pendalaman dan PMJ Direktorat Intelkam akan berkoordinasi dengan Baintelkam Polri Mabes," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan analisis hasil temuan barang bukti itu.

"Apakah betul ada senpi, kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian daerah DKI Jakarta, tentunya terkait dengan temuan yang ada dalam proses penggeledahan yang dimaksud," ujar Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023).

