Irjen Achmad Kartiko Resmi Dilantik Jadi Kapolda Aceh

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) perwira tinggi Polri. Salah satunya adalah jabatan Kapolda Aceh.

Upacara sertijab itu diselenggarakan di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023).

Dalam upacara tersebut, Irjen Achmad Kartiko resmi dilantik menjadi Kapolda Aceh menggantikan Irjen Ahmad Haydar.

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung upacara serah terima jabatan Kapolda Aceh," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Sertijab ini sendiri berdasarkan, surat telegram Nomor ST/2163/IX/KEP./2023 dan ST/2164/IX/KEP./2023. Irjen Achmad Kartiko dirotasi jadi Kapolda Aceh menggantikan Irjen Ahmad Haydar yang memasuki masa pensiun.

Selain itu, rotasi juga terjadi dua jabatan Wakapolda. Yakni, Wakapolda Aceh yang akan diemban oleh Kombes Armia Fahmi. Kemudian, Wakapolda NTT kedepannya bakal dijabat oleh Brigjen Awi Setiyono.

