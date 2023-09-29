Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Soroti Illegal Fishing, Sebut Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:36 WIB
Ganjar Soroti <i>Illegal Fishing</i>, Sebut Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah
Ganjar sebut illegal fishing merugikan negara hingga ratusan triliun rupian (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyoroti praktik penangkapan ikan secara ilegal atau ilegal fishing yang terjadi di Indonesia. Ganjar meminta praktik tersebut bisa dihentikan secepatnya lantaran telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Menurut Ganjar, penghentian ilegal fishing penting dengan tujuan agar Indonesia bisa benar-benar mewujudkan cita-citanya menjadi negara yang memiliki kedaulatan pangan.

"Biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang, karena itu akan menjadi sumber pangan kita juga," kata Ganjar dalam pidatonya di acara Rakernas IV PDIP yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan upaya meningkatkan nilai pangan di tanah air tidak hanya memperbaiki satu aspek saja, melainkan dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah sudah menghitung, kira-kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi, maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable, saya kira kementerian sedang melakukan itu," ujarnya.

Di sisi lain, Ganjar menegaskan pentingnya melakukan pengawasan dengan menggunakan pendekatan hukum yang terukur melalui modernisasi.

