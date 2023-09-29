Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakernas PDI Perjuangan Tak Sekadar Dansa-Dansa Politik

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |21:14 WIB
Rakernas PDI Perjuangan Tak Sekadar Dansa-Dansa Politik
Hasto bilang Rakernas PDIP bukan sekadar dansa-dansa politik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan rapat kerja nasional (Rakernas) IV partainya kali ini tak sekadar dansa-dansa politik. Rakernas PDI Perjuangan, kata Hasto, membangun narasi tentang kepemimpinan, keberpihakan kepada petani, buruh, juga nelayan.

“Bahwa partai PDI Perjuangan membangun narasi tentang kepemimpinan tentang keberpihakan kepada petani, buruh, nelayan jauh lebih penting dari sekadar dansa-dansa politik,” ungkap Hasto disela pada rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Bahkan, Hasto mengatakan, dia telah menanyakan kepada sejumlah menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang hadir pada Rakernas ini.

“Tadi saya bertanya sama pak Mahfud MD, saya bertanya juga sama pak Sandiaga Uno, bagaimana acaranya? Ya mereka memberikan suatu apresiasi,” katanya.

Hasto menjelaskan Rakernas kali ini merupakan bagian dari platform yang terus diperjuangkan oleh PDIP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/337/3013317/rakernas-v-pdip-rekomendasikan-pemberantasan-kkn-hingga-penguatan-pers-di-indonesia-3IOsIr6E3y.jpg
Rakernas V PDIP Rekomendasikan Pemberantasan KKN hingga Penguatan Pers di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/337/3013211/hari-ini-megawati-umumkan-sikap-pdip-oposisi-atau-dukung-pemerintahan-prabowo-gibran-xq3iUSrWCD.jpg
Hari Ini Megawati Umumkan Sikap PDIP, Oposisi atau Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3012971/megawati-tiba-di-rakernas-pdip-sempat-sapa-wartawan-sebelum-beri-pengarahan-ke-kader-CPCrXIJGVv.jpg
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Sempat Sapa Wartawan Sebelum Beri Pengarahan ke Kader
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/337/2892411/ganjar-dampingi-megawati-lihat-pameran-pangan-plus-di-rakernas-pdip-BVUq4dSx9r.jpg
Ganjar Dampingi Megawati Lihat Pameran Pangan Plus di Rakernas PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/337/2892089/lidah-dan-perut-rakyat-tak-boleh-terjajah-makanan-impor-Wn4rzbywfO.jpg
Lidah dan Perut Rakyat Tak Boleh Terjajah Makanan Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/337/2891997/megawati-jangan-pernah-gentar-dengan-kepungan-manuver-politik-praktis-83FEhr4FaP.jpg
Megawati: Jangan Pernah Gentar dengan Kepungan Manuver Politik Praktis!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement