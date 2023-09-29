Rakernas PDI Perjuangan Tak Sekadar Dansa-Dansa Politik

JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan rapat kerja nasional (Rakernas) IV partainya kali ini tak sekadar dansa-dansa politik. Rakernas PDI Perjuangan, kata Hasto, membangun narasi tentang kepemimpinan, keberpihakan kepada petani, buruh, juga nelayan.

“Bahwa partai PDI Perjuangan membangun narasi tentang kepemimpinan tentang keberpihakan kepada petani, buruh, nelayan jauh lebih penting dari sekadar dansa-dansa politik,” ungkap Hasto disela pada rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

BACA JUGA: Rakernas IV PDIP Kumandangkan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza

Bahkan, Hasto mengatakan, dia telah menanyakan kepada sejumlah menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang hadir pada Rakernas ini.

“Tadi saya bertanya sama pak Mahfud MD, saya bertanya juga sama pak Sandiaga Uno, bagaimana acaranya? Ya mereka memberikan suatu apresiasi,” katanya.

Hasto menjelaskan Rakernas kali ini merupakan bagian dari platform yang terus diperjuangkan oleh PDIP.