HOME NEWS NASIONAL

Sudah Berlangsung 12 Jam, Penyidik KPK Masih Geledah Gedung A Kementan

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |22:30 WIB
Sudah Berlangsung 12 Jam, Penyidik KPK Masih Geledah Gedung A Kementan
KPK geledah kantor Kementan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penggeledahan Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (29/9/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia, tim penyidik tiba di kantor Kementan sekitar pukul 10.40 WIB dan pukul 12.48 WIB. Hingga kini, pukul 22.13 WIB malam, yang berarti para penyidik sudah hampir 12 jam menggeledah Gedung A di Kementan.

Sebanyak empat aparat kepolisian dengan senjata laras panjang masih berjaga di depan kantor Kementan Gedung A. Hingga kini, para penyidik terpantau belum terlihat sudah menyelesaikan penggeledahannya di kantor menteri Syahrul Yasin Limpo itu.

Saat siang hari sejumlah penyidik sempat terlihat keluar gedung A lengkap dengan rompi KPK. Namun belum membawa alat bukti atas dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan RI yang menyeret Menteri Syahrul Yasin Limpo dan sejumlah pejabat lainnya.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa penggeledahan dalam rangka pengumpulan alat bukti dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan.

"Karena ini proses penggeledahan dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti tentunya. Sehingga kami mengonfirmasi tidak ada pihak yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," ujar Ali di Kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sekadar informasi, tim KPK menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo sejak Kamis, 28 September 2023, sore, hingga siang tadi. Penggeledahan diduga kuat berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementan.

Telusuri berita news lainnya
