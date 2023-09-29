Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Artis Inisial AK Anggota KKB Diduga Terlibat Pembakaran SMA Negeri 1 Ilaga

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |22:37 WIB
Viral Artis Inisial AK Anggota KKB Diduga Terlibat Pembakaran SMA Negeri 1 Ilaga
Ilustrasi untuk artis inisial AK anggota KKB (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Viral artis inisial AK anggota KKB diduga terlibat pembakaran SMA Negeri 1 Ilaga ditangkap oleh Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz 2023 di wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kamis (21/9/2023).

BACA JUGA:

Artis Anggota Teroris KKB Pembakar Rumah Warga dan Sekolah di Ilaga Ditangkap, Ini Sosoknya 

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasatgas Humas Damai Cartenz 2023, AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya pada hari Senin, 25 September 2023 lalu di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

“Kami telah berhasil mengamankan 1 orang anggota KKB di Ilaga atas nama A.K alias Artis (20) jenis kelamin laki-laki beralamat Kampung Manggume Distrik Pomukia Kabupaten Puncak,” ujar Bayu dalam keterangannya dikutip dari TribrataNews Polda Lampung, Jumat (29/9/2023).

Lebih lanjut, AKBP Bayu Suseno juga juga menjelaskan terkait dengan proses penangkapan AK. Beliau menuturkan bahwa bersamaan dengan penangkapan AK, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari tas, kalung, handphone, hingga pisau.

“Barang bukti yang berhasil kami amankan berupa 1 buah tas kecil, 3 buah kalung manik-manik, 1 buah botol minuman, 1 buah handphone merk Oppo, 1 buah pisau cutter, 1 buah kalung besi dan 1 buah kalung mainan warna kuning,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176076//kkb-RPIb_large.jpg
Biadab! KKB Papua Bunuh Ibu Guru saat Tanam Pohon dengan Murid, Ini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175701//kkb-uKjB_large.jpg
Breaking News! Markas Utama KKB Luluh Lantak Digempur Pasukan Khusus TNI, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175567//kkb-X8uF_large.jpg
Baku Tembak Pecah di Lanny Jaya, Komandan KKB Tewas Ditembak Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175350//kkb-OWvB_large.jpg
Breaking News! KKB Daniel Kogoya Menembak Mati Pekerja Proyek Jalan di Intan Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/340/3175263//kkb-Gi5J_large.jpg
KKB Papua Bakar SMP Negeri Kiwirok, Pasukan Elite Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3175091//kkb-eBFg_large.jpg
Keji! KKB Ngalum Kupel Bakar SMP Negeri Kiwirok di Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement