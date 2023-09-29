Viral Artis Inisial AK Anggota KKB Diduga Terlibat Pembakaran SMA Negeri 1 Ilaga

JAKARTA- Viral artis inisial AK anggota KKB diduga terlibat pembakaran SMA Negeri 1 Ilaga ditangkap oleh Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz 2023 di wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kamis (21/9/2023).

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasatgas Humas Damai Cartenz 2023, AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya pada hari Senin, 25 September 2023 lalu di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

“Kami telah berhasil mengamankan 1 orang anggota KKB di Ilaga atas nama A.K alias Artis (20) jenis kelamin laki-laki beralamat Kampung Manggume Distrik Pomukia Kabupaten Puncak,” ujar Bayu dalam keterangannya dikutip dari TribrataNews Polda Lampung, Jumat (29/9/2023).

Lebih lanjut, AKBP Bayu Suseno juga juga menjelaskan terkait dengan proses penangkapan AK. Beliau menuturkan bahwa bersamaan dengan penangkapan AK, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari tas, kalung, handphone, hingga pisau.

“Barang bukti yang berhasil kami amankan berupa 1 buah tas kecil, 3 buah kalung manik-manik, 1 buah botol minuman, 1 buah handphone merk Oppo, 1 buah pisau cutter, 1 buah kalung besi dan 1 buah kalung mainan warna kuning,” ujarnya.