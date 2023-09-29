Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Pameran Provinsi Sulut di Jakarta, Ketua DPR Dorong Kemajuan Bumi Kawanua

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |22:41 WIB
Hadiri Pameran Provinsi Sulut di Jakarta, Ketua DPR Dorong Kemajuan Bumi Kawanua
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri penutupan Discover North Sulawesi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023). Event itu merupakan pameran promosi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dengan event menarik ini, Puan berharap Provinsi Sulut yang dikenal dengan sebutan Bumi Kawanua itu bisa semakin maju.

“Saya senang sekali dengan Sulawesi Utara, saking senangnya sampai saya sudah lupa berapa kali saya ke sana karena saking seringnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023).

Puan pun berharap, semarak kemeriahan HUT Sulut hingga sampai ke ibu kota dapat semakin memperkenalkan keunggulan yang dimiliki Sulut.

“Saya menyampaikan ucapan selamat kepada Provinsi Sulawesi Utara, beserta seluruh warga Sulut di manapun berada. Saya berharap Sulut menjadi provinsi yang lebih baik, sejahtera dan maju,” ujarnya.

“Dan saya juga berharap promosi yang dilakukan akan membuat Sulut semakin lebih diketahui masyarakat di luar Sulut, baik di seluruh Indonesia maupun sampai ke dunia internasional,” imbuh Puan.

Puan menyebut, ada banyak keunggulan maupun potensi yang dimiliki Sulut. Potensi dan keunggulan itu menjadi daya tarik bagi masyarakat di luar Sulut untuk datang ke provinsi tersebut.

“Sulawesi Utara itu benar-benar hattrick daya tariknya. Pertama, alamnya indah. Kedua, makanannya enak-enak, dan ketiga seni budayanya yang ditunjukkan oleh masyarakat Sulawesi Utara juga terasa indah,” papar Puan.

