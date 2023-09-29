Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakernas IV PDIP, Megawati dan Jokowi Yakin Ganjar Pranowo Mampu Tuntaskan Persoalan Pangan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |22:54 WIB
Rakernas IV PDIP, Megawati dan Jokowi Yakin Ganjar Pranowo Mampu Tuntaskan Persoalan Pangan
Rakernas IV PDIP (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV pada Jumat (29/9/2023). Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, bahwa sebelum Rakernas ini berlangsung, PDIP telah merancang ulang desain pembangunan pangan masa depan.

PDIP, menurut Megawati optimis ke depan pangan bisa menjadi lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. “Kita memiliki pangan sendiri, kalau dikelola dengan baik oleh BRIN, maka akan mampu mensubstitusi gandum,” ujar dalam keterangannya.

Megawati menambahkan, pokok-pokok kebijakan pangan yang akan dirumuskan pada Rakernas ini. Kemudian, hal telah dilakukan Presiden Jokowi dengan gerbang kemajuan melalui pembangunan infrastruktur, seperti saluran irigasi pertanian, bendungan, serta membentuk BRIN telah membangkitkan optimisme terhadap jalan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan.

“Konsepsi kedaulatan pangan itulah yang ditawarkan PDIP dalam Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. PDIP tidak akan pernah menyerah dalam menjalankan politik keadulatan pangan, itu merupakan komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan Pileg dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI ke-8,” imbuhnya.

Presiden ke-5 RI itu juga meminta kadernya untuk tak gentar menghadapi berbagai manuver politik. Kader partai berlambang kepala banteng moncong putih harus penuh semangat dalam berpolitik.

"Selama ini kita menyatu dengan rakyat. Jangan sekalipun pernah gentar sedikitpun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekadar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan," katanya.

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo juga mengutarakan hal serupa. Ia menilai pilihan tema Rakernas IV PDIP sangat istimewa. Sebab, kedaulatan pangan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Ganjar, dengan sub tema yang spesifik, pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. “Pada Rakernas terdahulu, kita pun membahas persoalan rakyat, mengenai kemiskinan, stunting, pemerintahan yang bersih antikorupsi. Dan kita bangga sebagai kader PDIP, partai kita selalu berpikir apa yang dibutuhkan oleh rakyat,” kata Ganjar.

Telusuri berita news lainnya
