HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai DPO Sebulan, Pembacok Pasutri dari Gengster North Side Warrior Berhasil Ditangkap

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |01:59 WIB
Usai DPO Sebulan, Pembacok Pasutri dari Gengster <i>North Side Warrior</i> Berhasil Ditangkap
Pelaku pembacokan pasutri di Warakas
A
A
A

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua anggota gangster yang menamai kelompok mereka North Side Warrior yang membacok pasangan suami istri (pasutri) di wilayah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 26 Agustus 2023 lalu.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manossoh mengatakan bahwa penangkapan ini didasari atas video yang viral di media sosial yang merekam aksi para pelaku membacok korban secara membabi buta yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

"Korban saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan istrinya, dipepet dan diberhentikan oleh para pelaku," kata Iverson saat dikonfirmasi, Kamis (28/9/2023).

Beruntung dalam peristiwa ini korban masih bisa selamat meski sempat dirawat karena luka bacoknya. Total ada delapan pelaku yang terlibat dalam pembegalan tersebut.

"Dua orang telah ditangkap dan enam lainnya masuk DPO, sedang dalam pengejaran Tim Opsnal Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara," jelas Iverson.

Atas penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti tiga senjata tajam dan sebuah air soft gun laras panjang yang biasa digunakan kelompok ini dalam setiap kali beraksi.

(Fakhrizal Fakhri )

      
