INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Muda Ditemukan Tewas dengan Luka Sayatan di Bibir Bawah, Korban Diduga Dibunuh

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |02:10 WIB
Wanita Muda Ditemukan Tewas dengan Luka Sayatan di Bibir Bawah, Korban Diduga Dibunuh
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
BEKASI - Seorang wanita berinisial NN ditemukan tewas di rumahnya di Kampung Rawabangkong, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Senin 25 September 2023.

Korban ditemukan tewas dengan luka bibir bawah hilang disayat. Wanita berusia 34 tahun itu diduga tewas karena dibunuh.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul mengatakan, dari keterangan ibu korban berinisial DSM (60), NN tewas sekitar pukul 05.30 WIB.

Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur cek lokasi, dan langsung lakukan olah TKP. Sejumlah saksi dari kelurga korban sudah diperiksa polisi terkait kasus dugaan pembunuhan tersebut.

"Saat itu, ibu korban hendak pergi ke sawah, melihat anaknya sudah tidak sadarkan diri dalam tidak bernyawa dalam keadaan terlentang," kata Hotma, Kamis (27/9/2023).

Hotma menuturkan, NN diduga meninggal karena dibunuh. Pasalnya dari tubuh korban, ditemukan luka sayatan pada bibir bagian bawah (hilang).

"Dugaan awal ini NN korban pembunuhan, karena ditemukan bibir bawahnya luka bekas sayatan, Saat itu salah satu saksi dari kelurga korban bahwa mengetahui kejadian tersebut ketika melakukan takjiah kerumah korban dan berbincang dengan keluarga mengenai kronologi meninggalnya korban," tuturnya.

