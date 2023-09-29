Cuaca DKI Jakarta Akan Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

JAKARTA - DKI Jakarta dan sekitarnya diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Prakiraan cuaca ini akan berlangsung pada Jumat 29 September pukul 07.00 WIB hingga keesokan harinya Sabtu 30 September 2023 pukul 07.00 WIB.

Dikutip dari akun resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, cuaca di keenam wilayah Kabupaten dan Kota di DKI Jakarta, yakni cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

“Prakiraan cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat, 29 September 2023, cuaca cerah dan cerah berawan. Sementara peringatan dini, nihil,” ungkap BMKG dikutip dari BPBD DKI Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Sementara itu, suhu udara yang berlangsung di Ibu Kota Jakarta, yakni berada di rentang 23 derajat hingga 35 derajat celcius.

BACA JUGA: Dua Penumpang Kapal Pembawa Sawit yang Tenggelam di Inhil Ditemukan Tewas

Lebih lanjut, untuk Kota dan Kabupaten Bogor, Cibinong, Tangerang, Bekasi, Depok cuaca yang berlangsung pada esok hari diprakirakan yang terjadi yakni cerah berawan sepanjang hari.

Dilaporkan juga, suhu udara di wilayah terdekat DKI Jakarta tersebut, berada di kisaran 19-36 derajat celcius.

(Fakhrizal Fakhri )