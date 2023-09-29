Polisi Tunggu Hasil Visum Bocah Tewas Dicabuli Kakek di Depok

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok masih menunggu hasil visum, autopsi dan mendalami saksi soal bocah berinisial MDF (12) yang tewas diduga usai dicabuli dengan remas alat kelamin oleh tersangka kakek lansia berinisial N alias Engkong (70) di Tapos, Depok, Jawa Barat.

"Sampai sekarang masih kita dalami antara keterangan saksi dan hasil visum serta autopsi, karena hasil resminya baru kita dapatkan dua minggu ke depan, demikian," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto di Mapolres Metro Depok, Kamis 28 September 2023 malam.

Hadi menambahkan, kakek lansia berinisial N (70) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dengan modus meremas alat kelamin seorang bocah MDF.

"Saya akan menyampaikan update terbaru dari yang kemarin diamankan tersangka atas nama N alias E (Engkong) terkait peristiwa pencabulan yang setelah terjadinya peristiwa itu salah satu korban beberapa jam setelahnya di depan orangtuanya korban langsung terjatuh dan meninggal dunia," ujarnya.

"Jadi ada laporan serta ada perkiraan dari ibu atau orang tua korban bahwa kemungkinan anaknya meninggal akibat dari kejadian pencabulan tersebut yaitu adanya peremasan di area kelamin dari korban," tambahnya.