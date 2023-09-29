Pencemaran Nama Baik, Polda Metro Akan Panggil Codeblu Klarifikasi Laporannya

JAKARTA - Polda Metro Jaya menerima adanya laporan polisi dugaan pencemaran nama baik seorang food vlogger William Andersen atau yang dikenal dengan Codeblu terhadap Farida Nurhan.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan melakukan serangkaian penyelidikan tindak lanjut dari laporan yang diterima.

"Selanjutnya kita akan lakukan serangkaian giat penyelidikan untuk tentukan apakah terdapat peristiwa pidananya dalam dugaan tindak pidana yang dilaporkan,” ujar Ade, Jumat (29/9/2023).

Adapun salah satu kegiatan dalam rangkaian penyelidikan itu yakni dengan mengundang pelapor maupun saksi-saksi. “Giat penyelidikan ini salah satunya mengundang pelapor dan, saksi-saksi untuk diklarifikasi,” kata Ade Safri.

Diberitakan sebelumnya, seorang food vlogger yang dikenal menggunakan nama Codeblu dengan akun media sosial @codebluuuu melaporkan perempuan diduga Farida Nurhan ke Polda Metro Jaya atas dugaan doxing atau pencemaran nama baik.

Hal tersebut diketahui dari unggahan di Instagram story-nya yang menampilkan berkas laporan polisi dengan nomor LP/B/5703/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 25 September 2023.