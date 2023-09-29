Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaga Keamanan Jelang Pemilu 2024, Polisi Gandeng Tokoh Agama dan Masyarakat di Mampang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |21:11 WIB
Jaga Keamanan Jelang Pemilu 2024, Polisi Gandeng Tokoh Agama dan Masyarakat di Mampang
Jaga keamanan Pemilu 2024, polisi gandeng tokoh agama dan masyarakat di Mampang, Jakarta Selatan. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan menggelar kegiatan Jumat Curhat di wilayah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Harun mengatakan, kegiatan Jumat Curhat ini menjadi sarana silaturahmi ke para tokoh agama dan masyarakat di wilayah Jakarta Selatan.

"Dalam kesempatan ini saya mengajak para tokoh agama maupun masyarakat untuk turut membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, baik menyongsong pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 ataupun dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban seperti curanmor dan tawuran," kata Harun, Jumat (29/9/2023).

Dalam kegiatan ini, Harun didampingi Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero, Kabag SDM Kompol Leni Winarti, Kasat Binmas Kompol Doddy Ginanjar, serta anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Mampang.

Salah seorang tokoh agama, Ustaz Mustofa, menyambut baik kegiatan Jumat Curhat ini. Ia menyampaikan akan turut menjaga situasi Kamtibmas supaya tetap kondusif dan berharap supaya FKPM (Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat) diaktifkan kembali.

Selain kegiatan Jumat Curhat, juga dilakukan pemberian bantuan kepada kaum dhuafa dan kerja bakti bersih-bersih tempat ibadah di Masjid Raijanul Hamim, Gang Kamboja Rt 01 Rw 03, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Kegiatan ini serentak dilaksanakan di 10 tempat ibadah pada 10 kecamatan yang berada di daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H tahun 2023.

Wakapolrestro Jaksel dan Kapolsek Mampang memberikan bantuan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indardi berupa sembako dengan sasaran para pemulung di wilayah Mampang yang sering disebut 'manusia gerobak'.

