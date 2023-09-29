Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wihara di Sunter Agung Terbakar, 6 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |21:47 WIB
Wihara di Sunter Agung Terbakar, 6 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
Kebakaran wihara di Jakut
JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Taman Sunter Indah, Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (29/9/2023).

Sebuah tempat ibadah Wihara Cetia Dama Manggala yang berlantai dua di lalap si jago merah pada malam hari ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kepulan asap tebal terlihat memenuhi seluruh ruangan di lantai dua wihara. Akibat banyaknya asap yang mengepul, membuat petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Utara kesulitan.

Kobaran api yang telah membakar sejumlah barang elektronik dan alat pendukung ibadah yang berada di lantai dua, juga membuat kepulan asap semakin pekat. Hingga membuat pemadaman sedikit terkendala.

Kasatgas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Rangga Riswanto mengatakan bahwa kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang muncul dari kabel listrik di lantai dua.

"Objek yang terbakar, Vihara lantai dua tempat ibadah. Dugaan sementara dari informasi dari petugas keamanan, dimana melihat listrik kedap kedip dan mematikan melalui saklar," Kata Rangga di lokasi, Jumat (29/9/2023).

