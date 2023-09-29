Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Senam Bareng Warga, Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |22:07 WIB
Gelar Senam Bareng Warga, Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Olahraga senam aerobik sangat penting dijalankan sebagai bagian hidup sehat karena memiliki manfaat untuk tubuh manusia.

Hal tersebut dilakukan Kowarteg Indonesia Dukung Ganjar Pranowo dengan program Bugar Ceria yang kerap dilakukan untuk memberikan penyuluhan dan edukasi kesehatan untuk masyarakat.

Komitmen sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, saat ini program Bugar Ceria menyasar puluhan masyarakat di Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Tokoh Masyarakat Kota Bambu Safuri (50) bersyukur atas kegiatan yang dilakukan ditempatnya. Menurutnya, hal tersebut dirasa bisa mempererat tali silaturahmi antar masyarakat sekaligus mengenalkan sosok Ganjar Pranowo di tempatnya.

"Alhamdullilah kegiatan Kowarteg Indonesia ini positif, ya. Pertama untuk kesehatan masyarakat. Kedua kita bisa menyosialisasikan Pak Ganjar, bagaimana orangnya dan apa programnya. Ketiga bisa kita bersyukur karena bisa bersilaturahmi antar masyarakat," kata Sufri.

Dengan kegiatan positif tersebut Sufri yakin Ganjar Pranowo akan semakin dikenal di kalangan masyarakat di wilayahnya.

Apalagi dengan kemajuam teknologi saat ini, masyarakat sudah lebih mengenal bagaimana sosok Ganjar dan apa saja yang sudah dilakukannya selama ini. Mayortitas dari masyarakat, kata Safuri, siap mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

"Mewakili masyarakat di Kota Bambu, semoga Pak Ganjar di 2024 bisa terpilih jadi Presiden," lanjut Safuri.

