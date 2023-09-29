Doa Bersama Akhiri Silaturahmi Hary Tanoesoedibjo Bersama Romo dan Romani di Tangerang

TANGERANG - Kehadiran Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo di ajang silaturahmi bersama 350 Romo dan Romani se-Tangerang Raya mendapatkan sambutan positif dari peserta yang hadir.

Acara yang digelar pada Jumat (29/9/2023) ini bahkan harus menambah jumlah kursi lantaran tempat yang disediakan tidak mencukupi.

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoesoedibjo didoakan agar bisa terus mensejahterakan rakyat Indonesia. Tak hanya itu, doa juga ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan kedamaian hati serta kesejahteraan hidup.

"Berdoa sama-sama untuk kesejahteraan bangsa ini, agar hati semua orang di Indonesia ini senantiasa diberikan kedamaian," ujar Romo Surya Miharja.

Dalam kesempatan itu juga, Bacaleg DPR RI Dapil Banten III itu memberikan santunan sebesar Rp100 juta untuk kontingen Swayamvara Tripitaka Gatha (STG) Banten dalam mengikuti kegiatan lomba Swayamvara Tripitaka Gatha Nasional XI Tahun 2023 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-5 November 2023 di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

"Sungguh sangat senang, karena Banten ini waktu STG ke 10 meraih juara umum, dapat piala bergilir dari presiden. Sekarang yang ke 11 kami akan mempertahankan, dan untuk ke sana kami membawa kontingen ada 55 peserta kami tentu butuh anggaran yang cukup besar," ujar Romo Miming.

(Fakhrizal Fakhri )