Kontingen Swayamvara Tripitaka Gatha Banten Raih Juara, Hary Tanoe Beri Sumbangan Rp100 juta

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri silaturahmi bersama 350 Romo dan Romani se-Tangerang Raya pada hari ini, Kamis (28/9/2023).

Pertemuan tersebut lantas mendapatkan antusias dan sambutan besar, terlebih di akhir acara Bacaleg DPR RI Dapil Banten III itu memberikan santunan sebesar Rp100 juta.

Ketua Majelis Agama Budha, Surya Miharja atau yang akrab disapa Romo Miming mengemukakan bahwa sumbangan tersebut diberikan untuk kelancaran kontingen Swayamvara Tripitaka Gatha (STG) Banten dalam mengikuti kegiatan lomba Swayamvara Tripitaka Gatha Nasional XI Tahun 2023 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-5 November 2023 di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

"Sungguh sangat senang, karena Banten ini waktu STG ke-10 meraih juara umum, dapat piala bergilir dari Presiden. Sekarang yang ke 11 kami akan mempertahankan, dan untuk ke sana kami membawa kontingen ada 55 peserta kami tentu butuh anggaran yang cukup besar," ujar Romo Miming.