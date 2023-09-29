Rangkul Masyarakat Lintas Agama, Hary Tanoesoedibjo Bagikan Wawasan Kebangsaan

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri silaturahmi bersama 350 Romo dan Romani se-Tangerang Raya pada Kamis 28 September 2023.

Pada pertemuan tersebut, HT pun memaparkan wawasan kebangsaan dan mengungkapkan pandangannga mengenai politik.

Ketua DPD Partai Perindo Tangerang Selatan, Julia Miharja mengungkapkan acara tersebut digelar untuk merangkul masyarakat dari seluruh kalangan termasuk lintas agama. Hal ini dilakukan agar semua pihak terutama memahami bahwa politik bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan.

"Perindo menggandeng seluruh lintas agama untuk mengenalkan Perindo sendiri. Yang mana kita punya tujuan kesejahteraan rakyat. Apalagi Perindo ini mengutamakan UMKM, karena masyarakat Tangerang masih banyak yang perlu kita bantu dan dicerdaskan" ujar Julia.

Sementara itu, Surya Miharja atau yang akrab disapa Romo Miming mengatakan bahwa penjelasan mengenai politik dari HT sangat jelas sehingga yang terlihat adalah politik sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat.

"Luar biasa apa yg dipaparkan HT beliau begitu gamblang memberikan penjelasan begitu pentingnya kehidupan berpolitik dimana beliau katakan politik itu melayani. Saya juga bergerak di bidang keagamaan juga melayani, artinya segmen politik dan agama adalah sama sama melayani," ujar Romo Miming.