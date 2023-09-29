Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertemu Romo dan Romani di Tangerang, Hary Tanoe Disebut Sosok Low Profile

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |23:54 WIB
Bertemu Romo dan Romani di Tangerang, Hary Tanoe Disebut Sosok <i>Low Profile</i>
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri silaturahmi bersama 350 Romo dan Romani se-Tangerang Raya pada Kamis 28 September 2023.

Pada pertemuan tersebut, HT pun memaparkan pidato kebangsaan sekaligus membuka alasan mengapa dirinya yang merupakan seorang penguasa terjun ke dunia politik. Alasan Hary Tanoe pun lantas menyentuh banyak orang termasuk Surya Miharja atau yang akrab disapa Romo Miming.

Romo Miming mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Hary Tanoe sangatlah luar biasa, pemikirannya mengenai politik terdengar tulus dan tanpa pamrih. Penjelasan mengenai politik dari HT sangat jelas sehingga yang terlihat adalah politik sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat.

"Luar biasa apa yg dipaparkan HT beliau begitu gamblang memberikan penjelasan begitu pentingnya kehidupan berpolitik dimana beliau katakan politik itu melayani. Saya juga bergerak di bidang keagamaan juga melayani, artinya segmen politik dan agama adalah sama sama melayani," ujar Romo Miming.

Selain itu, sosok HT yang dianggap sebagai pengusaha hebat dan terkesan tidak merakyat pun runtuh. Romo Miming berpendapat bahwa HT adalah sosok yang membumi, sama sekali tidak ada jarak dengan dirinya saat berbincang selepas acara.

"Beliau ini sosok yang humble, low profile, dan sama sekali tidak menjaga jarak. Begitu luar biasa saya bisa bersanding dengan ketua umum Perindo dan juga pengusaha nasional luar biasa saya sungguh bangga dan berterima kasih," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
