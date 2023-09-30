Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Acak-Acak Kementan, Penyidik KPK Tinggalkan Gedung A dengan 8 Mobil

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |01:52 WIB
Usai Acak-Acak Kementan, Penyidik KPK Tinggalkan Gedung A dengan 8 Mobil
Penyidik KPK tinggalkan gedung Kementan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah hampir 14 jam melakukan penggeledahan, Sabtu (30/9/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, para penyidik KPK keluar Gedung A Kementan pada pukul 00.55 WIB setelah memulai penggeledahan pada pukul 10.40 WIB.

Terlihat para penyidik membawa lima koper besar dari dalam Gedung A Kantor Kementan. Setelah melakukan pemeriksaan, penyidik langsung meninggalkan Kantor Kementan dengan delapan mobil yang dibawa sebelumnya.

Terlihat belasan penyidik keluar dan langsung memasuki mobil yang sudah terparkir di depan Gedung A Kantor Kementan.

Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa penggeledahan dalam rangka pengumpulan alat bukti dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan.

"Karena ini proses penggeledahan dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti tentunya. Sehingga kami mengonfirmasi tidak ada pihak yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," ujar Ali di Kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

