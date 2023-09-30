Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bisikan Jokowi pada Ganjar di Rakernas PDIP, Sudah Membayangkan Siapa yang Dilantik Jadi Presiden

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |03:23 WIB
Bisikan Jokowi pada Ganjar di Rakernas PDIP, Sudah Membayangkan Siapa yang Dilantik Jadi Presiden
Jokowi disebut sudah membayangkan siapa yang dilantik jadi Presiden RI pada 2024 (Foto: Setpres)
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakernas PDI Perjuangan, Jumat 29 September 2023, memiliki isyarat tegas. Keberpihakan dan pilihan Jokowi terhadap sosok calon presiden Indonesia terungkap melalui pidatonya, yakni pada Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan oleh Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali, usai Rakernas PDIP berlangsung. “Pak Joko Widodo sudah langsung menyatakan Pak Ganjar Pranowo,” ujarnya.

Effendi juga menyoroti bagaimana Jokowi dalam pidatonya yang terang-terangan meminta agar Ganjar segera mengerjakan proyek kedaulatan pangan Indonesia usai dilantik.

Melalui pernyataan itu, Effendi menyimpulkan Jokowi sudah merestui dan mendorong Ganjar untuk menjadi Presiden Indonesia, untuk meneruskan warisannya.

“Jadi sudah terbayang di depan mata ada pelantikan Ganjar Pranowo sebagia presiden ke-8 Presiden Indonesia dan program pertamanya adalah langsung menangani kedaulatan pangan yang memang merupakan kebutuhan dunia,” ujar Effendi.

