Gempa M4,5 Guncang Sanana Maluku Utara

, Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |03:37 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,5 mengguncang Sanana, Maluku Utara (Malut), Sabtu (30/9/2023).

"#Gempa Mag:4.5, 30-Sep-2023 03:25:56WIB, Lok:1.44LS, 126.45BT (82 km TimurLaut SANANA-MALUT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dikutip dari lama Twitter resminya.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)