Peristiwa Hari Ini: Tragedi Berdarah G30S PKI

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi setiap harinya, salah satunya berlangsung pada 30 September. Sejarah mencatat pernah terjadi peristiwa kelam Gerakan 30 September atau G30S PKI yang merenggut nyawa 6 jenderal dan seorang perwira TNI AD.

Berikut ulasan peristiwa tersebut beserta sejumlah peristiwa lainnya, dikutip dari berbagai sumber:

1. 1951 - Hari Lahir Dono

Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan nama Dono lahir di Solo, Jawa Tengah (Jateng) pada 30 September 1951.

Dono pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia. Saat itu, Dono juga bekerja di bagian redaksi surat kabar, antara lain di Tribun dan Salemba, terutama sebagai karikaturis.

Kedua media cetak itu berhenti terbit pada tahun 1974. Kemudian, Dono bergabung dengan kelompok lawak Warung Kopi Prambors yang didirikan setahun sebelumnya.

Dono bersama Kasino, Indro, dan Nanu mengisi acara Warung Kopi Prambors yang bergaya obrolan warung kopi di radio swasta Prambors.

Ketika masih menjadi mahasiswa, Dono merupakan anggota Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) bersama Kasino dan Nanu.Oleh karena itu, film-film Warkop DKI memperlihatkan aktivitas mereka sebagai pecinta alam.

Pada 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya.