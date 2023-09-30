7 Nama Tempat dan Jalan di Luar Negeri yang Gunakan Nama Ir. Soekarno

JAKARTA - Inilah nama tempat dan jalan di luar negeri yang gunakan nama Ir. Soekarno hingga bikin bangga warga Indonesia.

Sosok Presiden pertama RI bernama Soekarno ternyata tidak hanya dihormati oleh masyarakat Indonesia saja, akan tetapi juga di mata dunia. Pasalnya tidak sedikit beberapa negara turut menyematkan nama bapak proklamator ini sebagai nama jalan di beberapa daerah.

Tentu saja cara ini dilakukan sebagai bentuk simpati maupun simbol penghormatan kepada salah satu tokoh penting Indonesia. Lantas di mana saja tempat atau jalan luar negeri yang menyematkan nama Ir. Soekarno?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (30/9/2023) terkait nama tempat dan jalan luar negeri yang menggunakan nama Presiden RI Ir. Soekarno.

1. Monumen Soekarno - Aljazair

Tempat pertama di luar negeri yang menyematkan nama Ir. Soekarno adalah negara Aljazair. Di lokasi tersebut terdapat monumen penting yang menggambarkan Soekarno sedang pose melakukan orasi.

Tujuan dibuatnya tempat tersebut diketahui merupakan bentuk terima kasih kepada Soekarno karena telah memberi bantuan sumbangan kepada Aljazair yang berjuang menghadapi penjajahan negara Prancis.

2. Masjid Biru Soekarno – Rusia

Tempat kedua di luar negeri yang menggunakan nama Ir. Soekarno adalah Mesjid Biru yang berada di Rusia. Lokasi tersebut sangat populer dan kerap dijadikan tempat wisata religius untuk turis.

Dahulunya Ir. Soekarno berusaha keras untuk menghidupkan lokasi tersebut menjadi mesjid untuk umat muslim yang tinggal di Rusia.

3. Soekarno Rue (Jalan Soekarno) – Maroko

Tempat ketiga di dunia yang turut menyematkan nama Ir. Soekarno adalah negara Maroko. Mengapa demikian? Sebab diketahui pada masa lampau Ir. Soekarno memiliki kedekatan dengan petinggi Maroko.

Hal itu turut membuat beliau mendapatkan kehormatan di negara tersebut dengan disematkan sebuah avenue atau jalan bernama Soekarno Rue.