Mengapa Gajah Mada Menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit yang Paling Terkenal ? Simak Ulasannya

JAKARTA - Mengapa Gajah Mada menjadi Mahapatih kerajaan Majapahit yang paling terkenal? Hal ini tentu menjadi pertanyaan khususnya bagi yang baru belajar tentang sejarah Nusantara

Terukir sebuah sejarah dan cerita rakyat yang meyakini bahwa sosok Gajah Mada sangat melekat pada kehidupan kerajaan masa lampau. Sebab tokoh satu ini dikenal sebagi sebagai sosok patih perkasa yang setia kepada pemangku tahta Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan melebarkan pengaruh kerajaan.

Dari segelintir cerita tersebut lantas seolah berkembang dan memunculkan sebuah pertanyaan mengapa bisa demikian terjadi? Oleh karena itu simak lebih lengkapnya melalui ulasan satu ini. Sebab ilmu sejarah satu ini sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (30/9/2023) terkait mengapa Gajah Mada menjadi Mahapatih kerajaan Majapahit yang paling terkenal.

Alasan Gajah Mada Menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit Paling Terkenal

Sosok Gajah Mada sejatinya merupakan tokoh penting dan sangat terkenal dalam sejarah peradaban kerajaan Majapahit di Indonesia. Hal itu dikarenakan bahwa Gajah Mada telah berhasil mempersatukan kembali Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit dengan Sumpah Palapanya yang tersohor.