Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Jasad Jenderal Terikat di Lubang Buaya, Begini Kondisi Jenazah Pahlawan Revolusi Usai Dievakuasi

Solichan Arif , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:47 WIB
Dua Jasad Jenderal Terikat di Lubang Buaya, Begini Kondisi Jenazah Pahlawan Revolusi Usai Dievakuasi
Penemuan Jenazah Pahlawan Revolusi/ist
A
A
A

JAKARTA – Tiga hari setelah peristiwa berdarah G30S PKI atau Gerakan 30 September 1965, jenazah sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat (AD) korban penculikan dan pembunuhan berhasil ditemukan.

Para perwira yang dituduh Dewan Revolusi sebagai Dewan Jenderal, yakni perwira tinggi AD yang tidak loyal kepada Presiden Soekarno atau Bung Karno, ditemukan di dalam sumur Lubang Buaya.

 BACA JUGA:

Pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edhie Wibowo langsung membongkar lubang yang sebelumnya telah dikamuflase oleh orang-orang PKI.

Lubang Buaya memiliki kedalaman 10 meter. Agar tidak terlihat sebagai sumur, bagian atasnya ditimbun sampah kering, batang pohon pisang, daun singkong serta tanah berselang seling.

 BACA JUGA:

Saat itu, pasukan baret merah itu membongkar lubang tersebut. Saat diangkat dari kedalaman sumur, seluruh jenazah dalam kondisi memprihatinkan. Namun demikian tidak ada kerusakan mengerikan akibat mutilasi seperti yang digambarkan dalam film Pengkhianatan G30S PKI.

“Kondisi jenazah Pahlawan Revolusi tidak mengalami perusakan atau mutilasi secara mengerikan seperti digambarkan dalam film Pengkhianatan G30S PKI,” demikian dikutip dari buku Tionghoa Dalam Sejarah Kemiliteran, Sejak Nusantara sampai Indonesia (2014).

Jenazah para perwira tinggi diketahui dalam posisi terjungkir, yakni kepala di bawah dan kaki di atas. Secara umum kondisinya telah rusak, yakni sudah menggembung, busuk, mulai pecah-pecah serta mengeluarkan cairan.

Sesuai catatan medis, pada semua jenazah terdapat luka tembak dan beberapa luka bekas pukulan. Ada juga dua jenazah dalam keadaan saling terikat, yakni Mayjen TNI S. Parman dan Mayjen TNI Soeprapto. Semua jenazah dipastikan dalam keadaan utuh.

Tidak ada bekas penyiksaan atau perusakan macam mutilasi pada tubuh jenazah seperti yang diperlihatkan dalam film Pengkhianatan G30S PKI besutan sutradara Arifin C Noer.

Mereka yang kemudian mendapat penghormatan sebagai Pahlawan Revolusi itu adalah Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal M.T Haryono, Mayjen D.I Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Kapten Pierre Tendean.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement