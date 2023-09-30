Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Karnaval Palu Arit, PKI Jadikan Malang Lumbung Suara untuk Menangkan Pemilu

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |09:43 WIB
Gelar Karnaval Palu Arit, PKI Jadikan Malang Lumbung Suara untuk Menangkan Pemilu
Massa PKI/ist
A
A
A

MALANG - Partai Komunis Indonesia (PKI) sering membuat acara-acara untuk menarik perhatian masyarakat. Apalagi di wilayah Jawa Timur, terutama Malang beberapa hiburan dan parade kerap digunakan PKI sebagai propaganda agar menarik rakyat memilih partai ini.

Sejarawan Malang Faishal Hilmy menyatakan, bila setiap agenda rapat Akbar di beberapa daerah biasanya juga dirangkaikan dengan acara hiburan - hiburan. PKI tahu betul bagaimana menjaring potensi massa dari kalangan masyarakat bawah, apalagi beberapa masyarakat kalangan bawah kala itu masih belum melek huruf.

"Di setiap acara ada hiburan - hiburan, karnaval - karnaval agar menarik orang mencoblos partai ini, karena partai - partai yang kultural, latar belakang ideologis, latar belakang agama, dan sebagainya, memilih karena itu banyak pemilih masih buta huruf," ucap Faishal Hilmy, dikonfirmasi pada Sabtu (30/9/2023).

Faishal melanjutkan, saat itu masyarakat masih awam dengan huruf pada umumnya. Justru masyarakat lebih familiar atau populer dengan huruf pegon. Maka untuk menjaring potensi pemilih di kalangan masyarakat bawah, PKI tak segan-segan membaur rapat-rapat Akbar yang meriah.

Selain itu mereka juga kerap menyebarkan brosur-brosur dengan menonjolkan logo partainya. Hal ini pula yang disebut Faishal, dilakukan di Malang dan sekitarnya.

"Mereka juga sangat aktif dalam menyebarkan selembaran - selembaran yang di setiap selembaran selalu menonjolkan logo partai yang lebih besar, daripada narasinya termasuk membuat karnaval-karnaval," tuturnya.

"Setiap karnaval PKI yang ditonjolkan adalah simbol-simbol palu arit, karena masyarakat kita masih umumnya masih buta huruf latin, jadi orang yang tahu logonya ini familiar dilihat mata ya pasti akan dicoblos," imbuhnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PKI G30SPKI G30S PKI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement