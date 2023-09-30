Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Kasus Bullying di Sekolah dan Kampus, Dianiaya hingga Dikeroyok

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |10:34 WIB
5 Kasus Bullying di Sekolah dan Kampus, Dianiaya hingga Dikeroyok
Mahasiswa UBL dikeroyok rekannya terekam CCTV. (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Kasus perundungan atau bullying di lingkungan kampus maupun sekolah tengah menjadi sorotan publik Indonesia. Pasalnya, kasus itu marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Berikut sejumlah kasus bullying di lingkungan pendidikan, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (30/9/2023) :

1. Bullying di Asahan

Bullying menimpa pelajar YZ (15) di sekolah Al Ma'shum, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, pada 5 Agustus 2023. Ia diduga mendapat perundungan dari enam teman sekolahnya.

Dalam rekaman video yang beredar, YZ ditendang hingga dikeroyok oleh lima rekannya. Atas kejadian tersebut, korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Akibat perundungan yang dialami, YZ mengalami trauma enggan kembali bersekolah.

2. Bullying di Babelan Bekasi

Aksi perundungan di lingkungan sekolah juga terjadi di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video amatir, tampak menampilkan sejumlah siswa yang diduga junior mendapatkan kekerasan verbal dan pukulan sandal di wajah mereka.

Korban yang berjumlah lebih dari 8 orang terlihat duduk sambil menggendong tas. Sementara pelajar lainnya yang merupakan seniornya berdiri sambil memukul wajah mereka menggunakan sandal. Video berdurasi 58 detik diketahui merupakan pelajar SMP 1 Babelan, Kabupaten Bekasi.

3. Kasus Bullying Siswa SMP 8 Cilacap

Kemudian, yang saat ini menjadi sorotan publik ialah kasus bullying di SMPN 8 Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa perundungan tersebut viral di media sosial.

Dalam video amatir berdurasi 4 menit, tampak korban FF mendapatkan pukulan di badan dan tendangan hingga terkapar oleh MK sebagai pelaku. Pelaku terus melakukan aksinya dengan tega, meski korban sudah meminta ampun.

