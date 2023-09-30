Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Seorang Pemimpin Harus Merasakan Penderitaan

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |11:25 WIB
Ganjar Pranowo: Seorang Pemimpin Harus Merasakan Penderitaan
Ganjar Pranowo : Seorang pemimpin harus merasakan penderitaan (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

BAKAL Calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pemimpin itu haruslah rela dirinya merasakan penderitaan. Perkataan ini dikeluarkan Ganjar dalam potongan cuplikan video yang diunggah di akun media sosial (medsos) X pribadinya, pada hari Rabu (27/9/2023).

Selain itu, dirinya juga mengenalkan filosofi kepemimpinan jawa yakni “hastabrata” yang berarti pemimpin haruslah rendah hati dan senantiasa memberi pada semua masyarakat yang diayomi serta tempat pertama yang bisa diandalkan.

Bahkan dirinya menuturkan konsep hastabrata versinya adalah pemimpin harus bisa diinjak sehingga menderita. Ganjar juga menuliskan dalam cuitannya di X bahwa tuannya adalah rakyat.

"Pemimpin itu harus menderita. Dalam filosofi, kita orang Indonesia itu ada hastabrata. Maka ketika kita bicara bumi, pemimpin harus menginjak bumi, Kalau saya, pemimpin harus bisa diinjak, maka dia menderita, dia harus melayani. Service to govern," ujarnya dalam cuplikan video tersebut.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga pernah mengungkapkan pengorbanan dan penderitaan yang dirasakan oleh dirinya dan keluarganya selama menjabat sebagai pemimpin dalam podcast yang diunggah oleh Merry Riana di akun Youtube miliknya.

Dalam podcast tersebut, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa ketika dirinya memilih jalan politik maka harus ada yang dikorbankan. Keluarga Ganjar sampai harus berkorban dengan ikhlas merelakan dirinya sebagai suami dan seorang ayah untuk diwakafkan kepada rakyat ketika menempati posisi jabatan publik.

Halaman:
1 2
      
