KPK Sita Dokumen hingga Bukti Elektronik Usai Acak-Acak Kantor Kementan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Terbaru, Lembaga Anti-rasuah itu menggeledah kantor Kementan pada Jumat, 29 September 2023.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, dalam penggeledahan tersebut pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti.

"Tim Penyidik, (29/9) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan yang berlokasi di kantor Kementan RI, Jaksel," kata Ali kepada wartawan, Sabtu (30/9/2023).

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para Tersangka dalam perkara ini," tambahnya.

Ali melanjutkan, dari sejumlah barang bukti yang diamankan nantinya akan dilakukan analisis yang kemudian dilakukan penyitaan.

"Hasil penggeledahan dimaksud akan dikonfirmasi lebih lanjut pada para pihak yang akan di panggil sebagai saksi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ketiga orang tersebut yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. "Ya sudah jadi tersangka," kata sumber saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka ketiganya, Jumat (29/9/2023).