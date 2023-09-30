Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Ganjar Pranowo sebagai Anak Polisi: Jauh dari Kemewahan

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |11:39 WIB
Cerita Ganjar Pranowo sebagai Anak Polisi: Jauh dari Kemewahan
Cerita Ganjar Pranowo sebagai anak polisi : Jauh dari kemewahan. (Ist)
A
A
A

SEBAGAI bakal calon presiden untuk tahun 2024, Ganjar Pranowo terus meraih dukungan dari berbagai kalangan. Dalam momen yang bersejarah ini, Ganjar berbagi kenangan masa kecilnya sebagai anak seorang polisi, menggambarkan bagaimana hidup keluarga polisi pada masa itu jauh dari kemewahan, terutama karena sering berpindah-pindah mengikuti tugas sang Ayah.

Namun, dari pengalaman tersebut, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa ia memperoleh berharga pelajaran tentang disiplin dan ketangguhan mental.

Sebagai seorang anak polisi, masa kecil Ganjar ditandai dengan kesederhanaan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, pembentukan disiplin, dan penguatan mental.

Dalam pernyataannya, Ganjar Pranowo mengungkapkan, "Menjadi anak polisi pada masa itu, hidupnya sederhana. Yang kami miliki adalah kesederhanaan, pembentukan disiplin, dan penguatan mental agar menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah."

Dukungan kuat yang diberikan oleh Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri) kepada Ganjar Pranowo adalah bukti nyata pengakuan akan dedikasinya untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanty, menyatakan dukungan ini dalam acara Deklarasi Solidaritas Putra-Putri Polri di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat, (29/09). Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KBPP Polri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement