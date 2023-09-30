Cerita Ganjar Pranowo sebagai Anak Polisi: Jauh dari Kemewahan

Cerita Ganjar Pranowo sebagai anak polisi : Jauh dari kemewahan. (Ist)

SEBAGAI bakal calon presiden untuk tahun 2024, Ganjar Pranowo terus meraih dukungan dari berbagai kalangan. Dalam momen yang bersejarah ini, Ganjar berbagi kenangan masa kecilnya sebagai anak seorang polisi, menggambarkan bagaimana hidup keluarga polisi pada masa itu jauh dari kemewahan, terutama karena sering berpindah-pindah mengikuti tugas sang Ayah.

Namun, dari pengalaman tersebut, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa ia memperoleh berharga pelajaran tentang disiplin dan ketangguhan mental.

Sebagai seorang anak polisi, masa kecil Ganjar ditandai dengan kesederhanaan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, pembentukan disiplin, dan penguatan mental.

Dalam pernyataannya, Ganjar Pranowo mengungkapkan, "Menjadi anak polisi pada masa itu, hidupnya sederhana. Yang kami miliki adalah kesederhanaan, pembentukan disiplin, dan penguatan mental agar menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah."

Dukungan kuat yang diberikan oleh Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri) kepada Ganjar Pranowo adalah bukti nyata pengakuan akan dedikasinya untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanty, menyatakan dukungan ini dalam acara Deklarasi Solidaritas Putra-Putri Polri di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat, (29/09). Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KBPP Polri.