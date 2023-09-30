Ganjar Presiden 2024: Kalau di Dunia Maya Keras-Keras, Kita Kasih Senyum Aja

JAKARTA - Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa komunikasi yang baik harus terus dibangun meski berbeda sikap dan pendapat dengan kelompok lain.

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengikuti acara Maulid Nabi yang diselenggarakan Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, secara virtual, Kamis malam (28/9).

"Kalau kita berada pada satu kelompok yang mungkin punya potensi berbeda dengan yang lain, maka yang kita lakukan adalah membangun komunikasi yang positif, yang tidak mencederai, yang tidak menyakiti," kata Ganjar melalui saluran zoom meeting.

Ia mengatakan, saat ini banyak netizen yang melontarkan komentar keras di media sosial. Menurutnya, tak perlu memberi balasan tanggapan keras juga kepada netizen.

"Jadi kalau di tempat lain, di ruang lain di dunia maya semua keras-keras, kita kasih senyum aja. Hehehe," imbuh Ganjar.