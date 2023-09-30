Kebiasaan Ganjar Pranowo Presiden 2024, Menginap di Rumah Warga Sambil Ngobrol Santai

JAKARTA - Ganjar presiden 2024 punya kebiasaan menginap di rumah warga. Menginap di rumah warga, terutama warga yang kurang mampu, menjadi kebiasaan Ganjar Pranowo semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sepanjang malam, dia terus berbicara dengan orang-orang di tempatnya menginap dan menyerap aspirasi mereka.

Menurutnya, tinggal di rumah-rumah warga dan berbincang langsung dengan mereka membuatnya semakin berpengetahuan dan peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sebab, ia langsung merasakan bagaimana kehidupan di sana.

Pada suatu malam, lagu Kemesraan dan Prau Layar terdengar syahdu di Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus, Pati. Seluruh warga sangat gembira karena malam ini spesial bagi mereka. Bagaimana tidak, malam itu orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengunjungi desanya. Tak hanya sekedar berkunjung, Ganjar bahkan bermalam di salah satu rumah warga.

Meski sudah larut, kedatangan Ganjar tetap ditunggu-tunggu semua orang. Masyarakat berkumpul dan duduk di atas tikar menunggu Ganjar datang. Saat Ganjar tiba, masyarakat langsung berlarian untuk berjabat tangan dan meminta berfoto bersama.

Ganjar dengan ramah menyapa masyarakat yang menyambutnya dengan hangat. Kemudian dia duduk lesehan juga di tikar bersama warga dan berbincang bersama tanpa ada sekat. Sambil bernyanyi dan makan bersama, Ganjar mendengarkan cerita semua orang.