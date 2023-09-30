Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Hadiri Idea Fest 2023, Penonton Sambut Meriah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |12:02 WIB
Ganjar Hadiri Idea Fest 2023, Penonton Sambut Meriah
Ganjar Pranowo hadiri Idea Fest 2023 di JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023). (MPI/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, hadir dalam acara Idea fest 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (30/9/2023). Kehadiran yang cukup lucu dari Ganjar disambut gelak ketawa oleh penonton yang hadir.

Ganjar tiba di gedung Assembely hall, JCC sekitar pukul 10.18 WIB. Tampak pria berambut putih itu mengenakan pakaian serba hitam.

Terlihat tingkah lucu Ganjar dipertontonkan saat MC memanggilnya untuk naik ke atas panggung. Sejak awal, saat Ganjar berada di atas panggung, ratusan orang yang hadir langsung memberikan sambutan meriah dengan tepuk tangan untuknya.

Tak berselang lama, pembawa acara meminta Ganjar untuk menyapa penonton yang hadir. Permintaan itu dikabulkan Ganjar. tapi dengan cara lucu. Ia menyapa penonton dengan intonasi nada rendah. Kelakuan itu membuat hadirin tertawa.

"Halo teman-teman, kamu asyik deh," ucap Ganjar, dengan nada rendah.

Halaman:
1 2
      
