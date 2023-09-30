Serius Berantas Korupsi, Ganjar Bakal Perkuat KPK

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utamanya ketika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Ia meminta, nilai antikorupsi dan lembaga penegak hukum harus berjalan dengan baik.

"Ya kita mesti serius memberantas korupsi. kalau tidak, maka optik kita akan selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tergugat dalam menjabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama," ucap Ganjar di Jakarta Convention Center, Sabtu (30/9/2023).

Dia menegaskan, akan memperkuat lembaga yang bekerja memberantas korupsi ke depannya. Selain itu, sinergitas antar lembaga diperlukan agar pemberantasan korupsi lebih cepat ditangani.