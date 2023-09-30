Ganjar Ajak Anak Muda Gabung ke Tim Kampanye

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi anak muda untuk bergabung dengan tim kampanye. Dia menganalogikan seperti melamar anak muda jika bersedia masuk ke tim pemenangan di Pilpres 2024.

"Tergantung apakah kawan-kawan bersedia, jika jawabannya iya. Saya katakan saya terkesan melamar anak muda untuk bisa bergabung," ucap Ganjar di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (30/9/2023).

Dia mengatakan, anak muda wajib berpartisipasi dalam politik jika tidak ingin menyesal dikemudian hari. Bahkan dirinya bercerita sudah berpolitik sejak duduk di bangku perkuliahan.

Dengan bergabung anak muda ke dalam tim pemenangan itu, pihaknya tentu akan mengajarkan pendidikan politik yang sangat bermanfaat. Apalagi pada Pemilu 2024 suara pemuda sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan negara ini.

"Karena dengan masuk, Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik maka saya melamar untuk ikut bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi," katanya.