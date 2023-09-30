Alasan Kenapa Tanggal 30 September Tidak Boleh Membuka Pintu, Mitos atau Fakta?

Ilustrasi untuk tradisi tidak boleh membuka pintu saat 30 September (Foto: Ant)

JAKARTA- Mari mengulas alasan kenapa tanggal 30 September tidak boleh membuka pintu yang menarik untuk diketahui.

Peringatan tersebut kerap kali muncul di berbagai media sosial setiap memasuki bulan September.

Hal ini pun menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Ada yang mempercayai peringatan tersebut, namun tak sedikit yang menganggap larangan membuka pintu hanyalah mitos belaka.

Lantas, sebenarnya kenapa tanggal 30 September tidak boleh membuka pintu?

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (30/9/2023) anggapan ini berkaitan dengan sejarah kelam bangsa Indonesia yakni G30S PKI. Di mana pada 30 September 1965 terjadi penculikan dan pembantaian kepada enam jenderal dan satu perwira TNI AD.