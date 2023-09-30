Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kalapas Pondok Bambu Ungkap Kondisi Jessica Wongso Dipenjara: Tak Ada Perlakuan Khusus!

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |14:16 WIB
Kalapas Pondok Bambu Ungkap Kondisi Jessica Wongso Dipenjara: Tak Ada Perlakuan Khusus!
Jessica Wongso Terpidana Kasus Pembunuhan/Foto: Okezone
JAKARTA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Pondok Bambu, Ade Agustina mengungkapkan kondisi Jessica Kumala Wongso 'kopi sianida'.

Jessica Wongso merupakan terpidana pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan cara memasukkan racun sianida kepada kopi korban.

Ade mengatakan, kondisi Jessica dalam keadaan baik-baik saja. Terhadap Jessica menurut Ade, tidak ada perlakuan khusus.

"Kondisi Jessica sejak saya bertugas selama kurang lebih 10 bulan ini, dalam keadaan sehat baik dan tidak ada perlakuan spesial baik dalam arti negatif atau positif," ujar Ade kepada awak media, Sabtu (30/9/2023).

"Semua WBP (warga binaan pemasyarakatan) mendapat perlakuan yang sama dalam arti positif, menerima hak yang sama sesuai aturan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
