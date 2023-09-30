Ketika Gaya Rambut Ganjar Pranowo Menginspirasi Ziko Garasi Drift

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyambangi pameran mobil di Jakarta Convention Center (JCC), pada Sabtu (30/9/2023). Ganjar bertemu dengan pembalap sekaligus Youtuber, Ziko Harnadi.

Ganjar terlihat menyambangi booth pameran otomotif ditemani oleh pembalap Indonesia Rifat Sungkar. Terlihat langkah kaki keduanya terhenti di booth milik Ziko Harnadi, yang memamerkan mobil Nissan dari Jepang Seharga Rp750 juta.

"Yang kita obrolin bareng Pak Ganjar. Ya ini mobil dari Jepang mereknya Nissan, kalau di kita harganya Rp750 juta," ucap Ziko kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (30/9/2023).

Di sela obrolan serius itu, Ziko memamerkan gaya rambut barunya yang telah di cat kepada Ganjar. Dia mengatakan, hal itu terinspirasi dari Ganjar yang memiliki rambut berwarna putih.

"Dia senang malah, diomongin rambutnya jadi inspirasi, Saya bilang 'pak ini rambut saya terinspirasi dari bapak, Pak Ganjar jawab 'oh oke oke'," kata Ziko.

Selain itu, kata Ziko, Ganjar sangat mengapresiasi hasil kerja kerasnya dapat membeli mobil Nissan itu. Ia mengaku, untuk membeli ratusan juta itu, uang yang diperoleh dari penghasilan YouTube miliknya.

"Sangat mengapresiasi apa yang kita kerjain, Saya jelasin kalau kita dapat uangnya itu dari hasil karya YouTube dan jualan marchandise juga sih," ucapnya.