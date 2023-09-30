Heboh Pohon Berumur 200 Tahun Dipotong, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib

JAKARTA - Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang Pohon ikonik Sycamore Gap di Inggris ditebang. Pohon Sycamore Gap berada di sebelah tembok Hadrian, Benteng Romawi Kuno yang membentang sejauh 118 kilometer, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO.

Pohon diduga dipotong dengan gergaji, karena tampak bekas cat putih penanda di batang pohon. Padahal pohon ini merupakan pohon tua berusia lebih dari 200 tahun, yang juga memenangkan penghargaan Tree of the year pada tahun 2016.

Pohon Sycamore Gap merupakan pohon yang paling banyak difoto di inggris. Pohon ini juga bersejarah bagi banyak orang, karena banyak pria melamar kekasihnya di bawah rimbunnya pohon ikonik ini.

Pohon sycamore gap menjadi terkenal setelah digunakan untuk adegan film "Robinhood: Prince of Thieves" film yang dibintangi Kevin Costner, tahun 1991.

Sementara itu, ada juga berita tentang kue Pukis di Palembang yang bikin heboh. Kue pukis ini namanya kue pukis kota baru. Ukuran pukisnya tidak biasa, lebih besar dari pukis pada umumnya atau jumbo.

Tak hanya berukuran jumbo, kue pukis kota baru ini ditaburi aneka topping yang meluber hingga tumpah ruah. Tekstur pukis empuk dan tidak lengket di lidah menjadikan pukis kian nikmat. Harganya mulai 7.000 rupiah saja per pukis.