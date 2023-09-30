Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Pohon Berumur 200 Tahun Dipotong, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |15:13 WIB
Heboh Pohon Berumur 200 Tahun Dipotong, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib
Heboh Pohon Berumur 200 Tahun Dipotong/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang Pohon ikonik Sycamore Gap di Inggris ditebang. Pohon Sycamore Gap berada di sebelah tembok Hadrian, Benteng Romawi Kuno yang membentang sejauh 118 kilometer, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO.

Pohon diduga dipotong dengan gergaji, karena tampak bekas cat putih penanda di batang pohon. Padahal pohon ini merupakan pohon tua berusia lebih dari 200 tahun, yang juga memenangkan penghargaan Tree of the year pada tahun 2016.

Pohon Sycamore Gap merupakan pohon yang paling banyak difoto di inggris. Pohon ini juga bersejarah bagi banyak orang, karena banyak pria melamar kekasihnya di bawah rimbunnya pohon ikonik ini.

Pohon sycamore gap menjadi terkenal setelah digunakan untuk adegan film "Robinhood: Prince of Thieves" film yang dibintangi Kevin Costner, tahun 1991.

Sementara itu, ada juga berita tentang kue Pukis di Palembang yang bikin heboh. Kue pukis ini namanya kue pukis kota baru. Ukuran pukisnya tidak biasa, lebih besar dari pukis pada umumnya atau jumbo.

Tak hanya berukuran jumbo, kue pukis kota baru ini ditaburi aneka topping yang meluber hingga tumpah ruah. Tekstur pukis empuk dan tidak lengket di lidah menjadikan pukis kian nikmat. Harganya mulai 7.000 rupiah saja per pukis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018683/special-report-ironi-kasus-pelecehan-ibu-kandung-terhadap-anaknya-Wb5XXgungX.jpg
SPECIAL REPORT: Ironi Kasus Pelecehan Ibu Kandung terhadap Anaknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement