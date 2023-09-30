Kenapa Dipasang Bendera Setengah Tiang Hari Ini

JAKARTA- Kenapa dipasang bendera setengah tiang hari ini, Sabtu (30/9/2023), tentu sangat menarik untuk diulas. Hal ini tentu dapat dipahami peringatan hari bersejarah di Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (30/9/2023), instruksi tersebut dikeluarkan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 15 September 2023 dalam surat Mendikbud Nomor 31328/MPK.F/TU.02.03/2023.

"Setiap kantor instansi pusat dan daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satuan pendidikan serta seluruh komponen masyarakat Indonesia pada tanggal 30 September 2023 agar mengibarkan bendera setengah tiang," demikian isi surat tersebut.

Alasan kenapa dipasang bendera setengah tiang hari ini adalah untuk mengenang serta menghormati para Pahlawan Revolusi yang terdiri dari enam jenderal dan satu perwira yang telah gugur pada peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965.