Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Dipasang Bendera Setengah Tiang Hari Ini

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |18:26 WIB
Kenapa Dipasang Bendera Setengah Tiang Hari Ini
Ilustrasi untuk arahan menaikkan bendera setengah tiang pada 30 September(Foto: Pemkab Bengkalis)
A
A
A

JAKARTA- Kenapa dipasang bendera setengah tiang hari ini, Sabtu (30/9/2023), tentu sangat menarik untuk diulas. Hal ini tentu dapat dipahami peringatan hari bersejarah di Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (30/9/2023), instruksi tersebut dikeluarkan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 15 September 2023 dalam surat Mendikbud Nomor 31328/MPK.F/TU.02.03/2023.

"Setiap kantor instansi pusat dan daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satuan pendidikan serta seluruh komponen masyarakat Indonesia pada tanggal 30 September 2023 agar mengibarkan bendera setengah tiang," demikian isi surat tersebut.

Alasan kenapa dipasang bendera setengah tiang hari ini adalah untuk mengenang serta menghormati para Pahlawan Revolusi yang terdiri dari enam jenderal dan satu perwira yang telah gugur pada peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175510//sejarah-jZYs_large.jpg
Perang Sipil dan Komunis Usai G30S hingga Penangkapan Besar-besaran Simpatisan PKI dan Gerwani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515//tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174364//sumur_lubang_buaya-Gwse_large.jpg
Cerita Penemuan Jasad Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174329//viral-x6Xw_large.jpg
Kesaksian Mengerikan Penggali Sumur Lihat Kondisi Jenazah Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174332//viral-T8MW_large.jpg
Terkuak! Dokumen Autopsi 7 Jenazah Pahlawan Revolusi Tidak Ada Bekas Penyiksaan dan Mutilasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174349//viral-C1l6_large.jpg
Bagaimana Nasib Indonesia jika Kudeta G30S PKI Berhasil?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement