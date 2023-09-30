Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap Polri Kembali Pulih

JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan ada pergerakan positif dari tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap kinerja Polri.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida mengatakan, angka 72 persen menunjukkan terjadi pemulihan kepercayaan terhadap kinerja Korps Bhayangkara.

“Kepercayaan terhadap Polri saat ini tampak mulai pulih setelah sempat jatuh ke level paling rendah di antara lembaga-lembaga lain ketika diguncang kasus Sambo,” kata Rizka saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Swing Voters, Efek Sosialisasi dan Tren Elektoral Jelang Pilpres 2024’ secara virtual, Sabtu (30/9/2023).

Menurut dia, pulihnya tingkat kepercayaan tersebut membuat Polri kini berada di atas Komisi Pemberantasan Korupsi, MPR, DPR, DPD, termasuk partai politik.

“Setelah sempat jatuh di level paling rendah di antara lembaga-lembaga lain, tingkat kepercayaan terhadap Polri kini berada di atas KPK, MPR, DPR, DPD dan partai politik,” ujarnya.