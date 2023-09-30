Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Digelar Malam Hari, Lampu Panggung dan Kristal Meriahkan Istana Berbatik

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |19:01 WIB
Digelar Malam Hari, Lampu Panggung dan Kristal Meriahkan Istana Berbatik
Persiapan Istana Berbatik (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Ada yang berbeda dengan perhelatan 'Istana Berbatik' yang akan diselenggarakan pada Minggu 1 Oktober 2023. Apabila dalam event 'Istana Berkebaya' pada 6 Agustus 2023 diselenggarakan pagi hingga sore hari. Namun, pada penyelenggaraan Istana Berbatik akan diselenggarakan mulai pada malam hari sekitar Pukul 19.00 WIB.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, sejumlah petugas tampak memasang dan menyiapkan arah lampu dari sejumlah sudut panggung pelaksanaan Istana Berbatik.

Sejumlah lampu kristal yang biasa terpasang di gedung-gedung event megah tampak tergantung pada pohon yang ada di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara.

Selain itu, lampu sorot dipasang di masing-masing sudut panggung untuk memanjakan mata tamu penonton.

Hingga menjelang pukul 17.00 WIB tampak sejumlah perempuan berparas cantik dari Putri Indonesia berlenggak lenggok melintasi panggung.

Sedangkan pemain musik di dekat panggung utama bagian tengah juga memainkan sejumlah lagu yang akan dibawakan pada esok hari salah satunya yakni 'Yang Penting Happy '.

Sedangkan untuk speaker tampak tersebar baik di bagian tengah panggung hingga di sepanjang barisan kursi tamu undangan.

(Arief Setyadi )

      
