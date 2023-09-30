Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Didominasi Strong Voters, Pemilih yang Tak Akan Pindah Pilihan Politik

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |19:18 WIB
Ganjar Didominasi Strong Voters, Pemilih yang Tak Akan Pindah Pilihan Politik
Ganjar Pranowo (Foto: Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Ganjar Pranowo terlihat didominasi oleh pemilih kuat atau strong voters dibanding bakal calon presiden (Bacapres) lainnya. Strong voters ini merupakan pemilih yang sudah mantap dan tidak akan pindah pilihan politiknya.

Hal ini terpotret dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk ‘Swing Voters, Efek Sosialisasi dan Tren Elektoral Jelang Pilpres 2024’ yang dirilis secara daring, Sabtu (30/9/2023).

"Komposisi pemilih kuat Ganjar paling banyak. 72% pemilihnya merupakan pemilih kuat atau strong voters," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya.

Sementara, kata dia, Anies Baswedan menjadi Capres selanjutnya yang pemilihnya merupakan strong voters. Angkanya sebesar 67,2%. Sedangkan, Prabowo Subianto berada di peringkat ketiga dengan angka strong voters sebesar 63,9%.

