Survei Indikator: PDIP Raih Elektabilitas Tertinggi, Salah Faktornya Suka Jokowi

JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis survei terbaru bertajuk Swing Voters, Efek Sosialisasi dan Tren Elektoral Jelang Pilpres 2024. Salah satunya, yakni alasan masyarakat memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena ketokohan Joko Widodo (Jokowi).

Dalam survei didapati bahwa elektabilitas partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tertinggi jika dibandingkan partai-partai lain, mencapai 26 persen. Itu menandakan PDIP menjadi partai yang banyak didukung masyarakat.

“PDIP paling banyak didukung, 26 persen. Kemudian Gerindra 12.6 persen, Golkar 9.2 persen, lalu PKB 7.5 persen,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo saat memaparkan hasil survei secara virtual, Sabtu (30/9/2023).

Menurut Hendro, terdapat dua alasan kuat yang menyebabkan masyarakat memilih PDIP. Pertama, yakni karena terbiasa memilih yang angkanya mencapai 27,3 persen. Kedua, karena suka dengan Jokowi, dan ini menandakan ketika tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tinggi, maka dukungan terhadap PDIP juga semakin kuat.

"Terdapat dua alasan utama, yang pertama karena terbiasa dan yang kedua adalah karena suka dengan Pak Joko Widodo, jadi ini karena ketokohan beliau, karena suka dengan Pak Joko Widodo," ujar Hendro.

“Ada hubungan yang berkorelasi positif dari tingginya kepuasan publik kepada Jokowi, berdampak pada menguatnya dukungan untuk PDIP,” imbuhnya.