Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: PDIP Raih Elektabilitas Tertinggi, Salah Faktornya Suka Jokowi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |19:39 WIB
Survei Indikator: PDIP Raih Elektabilitas Tertinggi, Salah Faktornya Suka Jokowi
Survei Indikator Politik Indonesia (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis survei terbaru bertajuk Swing Voters, Efek Sosialisasi dan Tren Elektoral Jelang Pilpres 2024. Salah satunya, yakni alasan masyarakat memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena ketokohan Joko Widodo (Jokowi).

Dalam survei didapati bahwa elektabilitas partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tertinggi jika dibandingkan partai-partai lain, mencapai 26 persen. Itu menandakan PDIP menjadi partai yang banyak didukung masyarakat.

“PDIP paling banyak didukung, 26 persen. Kemudian Gerindra 12.6 persen, Golkar 9.2 persen, lalu PKB 7.5 persen,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo saat memaparkan hasil survei secara virtual, Sabtu (30/9/2023).

Menurut Hendro, terdapat dua alasan kuat yang menyebabkan masyarakat memilih PDIP. Pertama, yakni karena terbiasa memilih yang angkanya mencapai 27,3 persen. Kedua, karena suka dengan Jokowi, dan ini menandakan ketika tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tinggi, maka dukungan terhadap PDIP juga semakin kuat.

"Terdapat dua alasan utama, yang pertama karena terbiasa dan yang kedua adalah karena suka dengan Pak Joko Widodo, jadi ini karena ketokohan beliau, karena suka dengan Pak Joko Widodo," ujar Hendro.

“Ada hubungan yang berkorelasi positif dari tingginya kepuasan publik kepada Jokowi, berdampak pada menguatnya dukungan untuk PDIP,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162309/jokowi-Aot6_large.jpg
Gus Nur: Jaksa dan Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Saksi Bohong di Pengadilan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement